Лучших слесарей-ремонтников определили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди специалистов в области сантехники и слесарного дела, приуроченный к празднованию Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

В финале конкурса участвовали 15 лучших специалистов из Нижнего Новгорода, Лукоянова, Выксы и Кстова. Соревнования проходили в два этапа.

На практике участникам нужно было выполнить две задачи: сварить полипропиленовую трубу диаметром 20 мм и собрать комбинированную систему водоснабжения из стальных и полипропиленовых труб такого же диаметра, а затем провести гидравлические испытания.

На теоретическом этапе участники отвечали на вопросы теста, связанные с их профессиональной деятельностью.

Замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владислав Супернак отметил, что проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов сферы ЖКХ является давней традицией в нашем регионе. Участники могут продемонстрировать своё мастерство и обменяться опытом с коллегами. А студенты колледжей, на базе которых проходят такие конкурсы, видят, насколько важна и востребована их будущая профессия.

Победителей регионального конкурса профессионального мастерства среди слесарей-сантехников определили по сумме баллов. Все три победителя — из Нижнего Новгорода.

Первое место занял Максим Дорошенко (ООО "Дружный"), второе место — его коллега Александр Сулима, третье место — Роман Краснов (ООО "ДК Молитовская").