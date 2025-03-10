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Политика

В ЗСНО обсудили законодательство о технологическом присоединении инвестобъектов к инженерным сетям

10 марта 2025 15:25  [71] Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном собрании состоялось совещание по вопросам совершенствования законодательства о технологическом присоединении. Совещание провел председатель комитета ЗСНО по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов, сообщили в пресс-службе регионального парламенте.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин ранее поставил перед комитетом по ЖКХ и ТЭК задачу проработать возможность сокращения сроков и снижения стоимости технологического присоединения для новых промышленных предприятий и иных потребителей.

Участники совещания – представители министерства энергетики и ЖКХ, министерства экономики и ресурсоснабжающих организаций – обсудили подходы к оценке возможных эффектов для отраслей экономики региона от снижения стоимости и сокращения сроков технологического присоединения инвестиционных объектов к электрическим сетям, сетям газораспределения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также направления совершенствования законодательства для решения данной задачи.

«Речь идет о совершенствовании всех процессов, связанных с подачей и исполнением заявок на подключение новых объектов к инженерным коммуникациям. Эти процессы строго регламентированы, взаимоотношения между инвесторами и ресурсоснабжающими организациями четко прописаны. Но на практике порой происходят случаи затягивания сроков, проведения некорректных расчетов стоимости подключения, а в некоторых случаях – необоснованного завышения платы за техприсоединение. Мы детально разбираем каждый этап: от подачи заявки до начисления платы и дальнейшего сопровождения проекта. На данный момент участники совещания сошлись во мнении, что здесь есть резервы для оптимизации – как в части сокращения времени, так и в части возможности снижения стоимости подключения. Будем продолжать на регулярной основе проводить такие встречи, разрабатывать предложения по совершенствованию как региональных подходов к выдаче разрешений на технологические подключения, так и по изменению федерального законодательства», – отметил председатель профильного комитета Заксобрания Владимир Беспалов.

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Теги:
ЖКХ Законодательное собрание
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