Нижегородский военкомат начал разыскивать актёра Марка Эйдельштейна Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде военные комиссары разыскивают 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна, который до сих пор не явился в военкомат для прохождения службы. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

По информации канала, у 23-летнего артиста уже закончилась отсрочка от армии, связанная с его карьерными успехами, а он до сих пор не отметился в военкомате по месту прописки. Это при том, что в Нижегородской области 1 апреля стартует весенняя призывная кампания.

Эйдельштейн вместо визита в военкомат сначала присутствовал на церемонии вручения премии "Оскар", где фильм с его участием взял пять статуэток, а затем блистал на Неделе моды в Париже, где стал амбассадором брендов Balenciaga, Loewe и Miu Miu, общался с рэпером A$AP Rocky и актрисой Эммой Корин. На всех мероприятиях нижегородец появлялся в компании своего 18-летнего брата Матвея.

"Однако, судя по мировому успеху и контракту с Samsung Galaxy, смотреть на лучшие в мире закаты по пути из военкомата актёр пока не планирует", - заключили авторы канала.

Напомним, ранее в отношении другого российского актёра Глеба Калюжного - звезды сериала "Вампиры средней полосы", "Трудные подростки" и "Трепачи" - возбудили уголовное дело за уклонение от военной службы. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей за неявку по повестке и вручили новую. 20 марта актёр должен прибыть в единый пункт призыва, а 16 апреля — на сборный пункт.

Ранее Марк Эйдельштейн дал интервью американскому Vogue. В нём он рассказал о своём прорыве в кино.