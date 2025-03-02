Фильм "Анора" с нижегородцем Марком Эйдельштейном взял пять "Оскаров" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

На 97-й церемонии вручения премии "Оскар" фильм "Анора" (18+) с участием нижегородского актера Марка Эйдельштейна получил пять наград, включая "Лучший фильм".

Режиссер Шон Бейкер был удостоен статуэток за "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж". Актриса Майки Мэдисон, исполнившая главную роль, получила "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

Российский актер Юра Борисов, номинированный за "Лучшую мужскую роль второго плана" за работу в "Анора", остался без награды. Победу в этой категории одержал Киран Калкин за фильм "Настоящая боль".

Напомним, что фильм "Анора" рассказывает историю молодой секс-работницы, которая выходит замуж за сына российского олигарха, что приводит к неожиданным последствиям. Картина была высоко оценена критиками и ранее получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

Ранее нижегородский актер дал интервью американскому Vogue. В нем он рассказал о своем прорыве в кино.