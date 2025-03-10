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Общество

Причал для "Валдаев" на Бору перенесут к яхт-клубу "Фрегат"

16 марта 2025 12:54  [181] Общество

Фото: Кира Мишина

В 2025 году в Нижегородской области планируется перенести причал для судов на подводных крыльях "Валдай-45" в центр города Бор. Об этом сообщил глава местного самоуправления городского округа города Бор Алексей Боровский в ответ на вопрос подписчика в социальной сети "ВКонтакте".

Житель Бора обратился к главе региона Глебу Никитину с жалобой на неудобное расположение пристани для "Валдаев" "на отшибе" и поинтересовался, будет ли она перенесена ближе к центру Бора в 2025 году.

Алексей Боровский в ответ сообщил, что по поручению губернатора вопрос о продлении маршрута водного транспорта ближе к центру Бора был рассмотрен совместно с министерством транспорта региона и яхт-клубом "Фрегат". В настоящее время уже установлен причал-дебаркадер, ведутся работы по обустройству подъездов к нему. К старту навигации все работы будут завершены.

Глава МСУ также добавил, что в маршрут прогулочных и пассажирских судов с нового сезона будет включена акватория озера Тёплого.

Как сообщалось ранее, суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" планируется запустить по трём новым направлениям из столицы Приволжья в навигацию 2025 года.

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Теги:
Борский г.о. Валдаи Навигация
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