PR-менеджер Марка Эйдельштейна заявила, что у актёра нет проблем с военкоматом Общество

Фото: Александр Воложанин

Ольга Малаева, PR-менеджер Марка Эйдельштейна, в разговоре с ТАСС опровергла слухи о том, что актёр не явился в военкомат. По её словам, никаких проблем с этим быть не должно.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает Марка Эйдельштейна.

По информации канала, у 23-летнего артиста уже закончилась отсрочка от армии, связанная с его карьерными успехами, а он до сих пор не отметился в военкомате по месту прописки. Это при том, что в Нижегородской области 1 апреля стартует весенняя призывная кампания.

"Марк сейчас учится в аспирантуре, поэтому я не думаю, что могут возникнуть какие-либо сложности", — заявила представитель актёра.

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