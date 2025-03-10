PR-менеджер Марка Эйдельштейна заявила, что у актёра нет проблем с военкоматом

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Ольга Малаева, PR-менеджер Марка Эйдельштейна, в разговоре с ТАСС опровергла слухи о том, что актёр не явился в военкомат. По её словам, никаких проблем с этим быть не должно.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает Марка Эйдельштейна.
По информации канала, у 23-летнего артиста уже закончилась отсрочка от армии, связанная с его карьерными успехами, а он до сих пор не отметился в военкомате по месту прописки. Это при том, что в Нижегородской области 1 апреля стартует весенняя призывная кампания.
"Марк сейчас учится в аспирантуре, поэтому я не думаю, что могут возникнуть какие-либо сложности", — заявила представитель актёра.Напомним, Марк Эйдельштейн родился в Нижнем Новгороде. После окончания школы экстерном поступил в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 2023 году. В 2022 году снялся в главной роли в сериале "Монастырь", а в 2023 году сыграл Колю Герасимова в фильме "Сто лет тому вперёд". В 2024 году снялся в фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бейкера, который на 77-м Каннском кинофестивале удостоился "Золотой пальмовой ветви", а 2 марта 2025 года фильм получил пять статуэток "Оскар", в том числе как "Лучший фильм". За свою роль в фильме "Анора" Марк был номинирован на премию Американской Гильдии киноактёров, а также включён в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA.
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