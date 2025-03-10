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Общество

Нижегородцев предостерегли от покупки запрещённых Минздравом капель от насморка

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В аптеках Нижнего еще продаются капли для носа, которые Минздрав России на этой неделе вычеркнул из госреестра лексредств. Об этом предупредил главред медицинского информационного агентства "Стационар Пресс", провизор Алексей Никонов в своих соцсетях.

Речь о каплях под торговыми названиями Оксиметазолин и Ксилометазолин производства подмосковного ООО "Фирма ВИПС-МЕД". В Минздраве заявили, что производитель не соответствует требованиям правил GMP и нарушает лицензионные требования.

Соответствующий приказ Министерства о приостановлении применения лекарственных препаратов был подписан 7 марта.

"Аналогов полно, не покупайте капли конкретно этого производителя", - порекомендовал Никонов.

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Теги:
лекарства Медикаменты Медицина и здоровье
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