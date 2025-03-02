Новый препарат от системной красной волчанки тестируют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали клинические испытания нового препарата для лечения системной красной волчанки. Препарат под кодовым названием BCD-25, разработанный российской фармацевтической компанией ""Биокад"", проходит проверку на безопасность, фармакокинетику и иммуногенность. Об этом сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Исследование носит открытый несравнительный характер и проводится на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко. Эксперты изучат, как препарат взаимодействует с организмом, насколько он безопасен и какие иммунные реакции вызывает.
Результаты испытаний помогут определить перспективы применения BCD-25 для пациентов с этим тяжелым аутоиммунным заболеванием.
Ранее сообщалось, что нижегородские ученые приблизились к созданию лекарства от рака.
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