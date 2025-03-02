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Общество

Новый препарат от системной красной волчанки тестируют в Нижнем Новгороде

07 марта 2025 10:52  [96] Общество

В Нижнем Новгороде стартовали клинические испытания нового препарата для лечения системной красной волчанки. Препарат под кодовым названием BCD-25, разработанный российской фармацевтической компанией ""Биокад"", проходит проверку на безопасность, фармакокинетику и иммуногенность. Об этом сообщил главред "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Исследование носит открытый несравнительный характер и проводится на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко. Эксперты изучат, как препарат взаимодействует с организмом, насколько он безопасен и какие иммунные реакции вызывает.  

Результаты испытаний помогут определить перспективы применения BCD-25 для пациентов с этим тяжелым аутоиммунным заболеванием.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые приблизились к созданию лекарства от рака.

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Теги:
Здоровье лекарства Наука
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