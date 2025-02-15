Нижегородцев призвали не верить рекламе БАДов в лжегазетах Общество

Жителям Нижегородской области напомнили о рисках, связанных с рекламой биологически активных добавок (БАДов) и лекарственных препаратов. Эксперты предупреждают: в печатных материалах и в интернете часто встречается недостоверная информация, а сомнительная продукция может представлять угрозу здоровью.

Как сообщили в международной ассоциации "Антиконтрафакт", в нескольких регионах России распространяются рекламные издания, оформленные под газеты. Они позиционируются как медицинские, но не содержат информации об издателе и тираже. В таких материалах публикуются рекламные объявления, в которых отсутствуют официальные подтверждения качества и безопасности препаратов.

Специалисты отмечают, что продажа подобных товаров ведется на краткосрочных "распродажах", организуемых в людных местах, а также через интернет и маркетплейсы.

"Доверять рекламе БАДов и чудодейственных лекарств в газетах и онлайн-изданиях опасно. Эти продукты могут не только оказаться бесполезными, но и нанести вред здоровью. Люди теряют деньги и время, которое могли бы потратить на квалифицированное лечение. Единственное правильное решение – следовать назначениям лечащего врача",– заявила начальник отдела лекарственного обеспечения минздрава Нижегородской области Наталия Очекурова.

По данным "Антиконтрафакта", в подобных "газетах" используются изображения врачей, якобы подтверждающих эффективность рекламируемых препаратов. Однако эти эксперты и "исцелившиеся" пациенты – вымышленные персонажи.

Очекурова напомнила, что все лекарственные препараты и БАДы в России должны проходить обязательную государственную регистрацию. Упаковка должна содержать уникальный цифровой код, который можно проверить через бесплатное мобильное приложение "Честный знак". Она также призвала нижегородцев рассказать об этом пожилым родственникам, которые чаще всего доверяют информации из печатных изданий.

Ранее нижегородцам рассказали о рисках ослепнуть от популярного препарата для похудения.