Марк Эйдельштейн вернулся в Нижний Новгород закрывать "хвосты" в университете Общество

Фото: ИФИЖ ННГУ им. Лобачевского

Звезда "Аноры" Марк Эйдельштейн сообщил каналу Mash, что не смог вовремя сдать сессию и предоставить документы для продления отсрочки от армии.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Марка Эйдельштейна истёк срок отсрочки от армии и он якобы уклоняется от явки в военкомат по месту регистрации. Однако представитель актёра Ольга Малаева сообщила, что сейчас он учится в аспирантуре, поэтому имеет официальную отсрочку от службы.

Актёр записал видео на фоне корпуса Института филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского и прокомментировал ситуацию.

Он рассказал, что приехал в родной Нижний Новгород навестить свою семью и закрыть долги перед университетом.



"Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [доки], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошёл учиться. Всем хорошей весны!" - пожелал актёр.

Ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов не остался в стороне и поддержал аспиранта в своём Telegram-канале. Он напомнил, что сессию лучше сдавать вовремя. А самому Марку Эйдельштейну он пожелал удачи на экзаменах.