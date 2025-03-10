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Экономика

Средняя зарплата в науке в Нижегородской области превысила 100 тысяч рублей

17 марта 2025 09:26  [766] Экономика

Нижегородская область заняла 39-е место в рейтинге регионов по зарплатам в отраслях, сообщает РИА Новости

Сферой, где зарплаты наиболее высокие, в Нижегородской области стала наука с показателем 101 тыс. рублей в месяц. Что касается Приволжского федерального округа, то здесь в лидерах Республика Татарстан, занявшая 28-е место с зарплатой в 109 тыс. рублей в месяц в химической промышленности.

Первое место рейтинга заняла Сахалинская область, где в сфере добычи нефти и газа зарплата составляет в среднем 317 тыс. рублей. Второе место у Москвы, где финансисты получают 302 тыс. рублей ежемесячно. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ: специалисты в нефтяном секторе региона зарабатывают до 244 тыс. рублей. 

Напомним, что Нижегородская область в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения заняла 26-е место. Также сообщалось, что Нижегородская область по итогам 2024 года оказалась в пятерке российских регионов с наименьшим уровнем безработицы.

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Теги:
Зарплата Рейтинг экономика
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