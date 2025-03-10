Аэропорт Нижнего Новгорода ночью вводил ограничения на рейсы Общество

В ночь на 17 марта в нижегородском аэропорту временно ограничивали прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Из-за введенных ограничений рейс из Шарм-эль-Шейха, направлявшийся в Нижний Новгород, был вынужден приземлиться в Казани. Его прибытие в аэропорт "Чкалов" ожидается в 13:30.

В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода 17 марта задержались с вылетом несколько авиарейсов.