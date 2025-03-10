Аэропорт Нижнего Новгорода ночью вводил ограничения на рейсы

В ночь на 17 марта в нижегородском аэропорту временно ограничивали прием и отправку самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Из-за введенных ограничений рейс из Шарм-эль-Шейха, направлявшийся в Нижний Новгород, был вынужден приземлиться в Казани. Его прибытие в аэропорт "Чкалов" ожидается в 13:30.
В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода 17 марта задержались с вылетом несколько авиарейсов.
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