Баскетболисты "Пари НН" взяли серебро Кубка России Спорт

Фото: Telegram-канал БК "Пари НН"

Нижегородский баскетбольный клуб "Пари НН" по итогам "Финала Четырех" стал обладателем серебряных медалей Кубка России.

Как сообщает Telegram-канал БК "Пари НН", в решающем матче нижегородцы уступили екатеринбургскому "Уралмашу" со счетом 59:78. Игроки "горожан" Дмитрий Хвостов и Неманья Джуришич по итогам розыгрыша вошли в символическую пятерку"Финала Четырех".

Таким образом, "Пари НН" повторил результат прошлого сезона. Тогда нижегородские баскетболисты также заняли второе место в розыгрыше главного баскетбольного турнира страны.

Ранее сообщалось, что состав БК "Пари НН" пополнил новый защитник.