БК "Пари НН" уступил ЦСКА со счетом 94:86 на домашнем паркете Спорт

Фото: телеграм-канал БК "Пари НН"

Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над "Нижним Новгородом" в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 9 февраля. Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 94:86 (21:28, 27:18, 17:24, 21:24) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Каспер Уэйр, который набрал 29 очков. В составе нижегородской команды лучшим был Александр Хоменко — на его счету 26 очков.

Эта победа позволила ЦСКА выйти на первое место в турнирной таблице, имея в активе 26 побед в 31 матче. Казанский УНИКС и петербургский "Зенит" с аналогичными показателями делят вторую и третью строчку. "Нижний Новгород" с 13 победами и 18 поражениями занимает шестую позицию.