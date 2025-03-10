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Экономика

Корпорация развития области покупает 49% акций "Нижегородской ярмарки"

17 марта 2025 15:38  [140] Экономика

Фото: Кира Мишина

Корпорация развития Нижегородской области покупает 49% акций "Нижегородской ярмарки". Данную информацию подтвердили в пресс-службе УФАС по региону.

Как отметили в ведомстве, ходатайство КРНО о приобретении почти половины акций компании, согласовано.

В свою очередь, согласие ФАС на сделку указывает на то, что специалисты не видят угрозы для конкуренции, что важно для поддержания здоровой рыночной среды. Это может открыть новые возможности для совместных проектов и инициатив, а также улучшить качество предоставляемых услуг на ярмарке и позволит привлечь новые инвестиции в крупнейшую выставочную площадку Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области будет создано конгресс-бюро для крупных мероприятий.

 

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Теги:
Корпорация развития Нижегородская ярмарка ФАС
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