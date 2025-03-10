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Общество

Нижний Новгород исключат из числа регионов-участников эксперимента по сдаче ОГЭ

18 марта 2025 10:34  [113] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В эксперименте по проведению ОГЭ примут участие только три региона России, из предварительного списка исключили, в том числе, Нижегородскую область. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Государственной думы.

Напомним, в регионах, участвующих в эксперименте, девятиклассники, которые не собираются продолжать обучение в школе, будут сдавать только два предмета - русский язык и математику - вместо нынешних обязательных четырёх. При этом выразившие желание продолжить учёбу в 10 и 11 классах будут по-прежнему сдавать четыре экзамена. Если эксперимент будет успешным, такую практику распространят на всю страну.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будут выбраны всего три региона, которые соответствуют критериям, установленным правительством, а именно Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

Согласно информации, Государственная дума скорректирует список регионов, которые будут участвовать в эксперименте, с учётом их готовности, на заседании 18 марта.

Изначально планировалось опробовать новый порядок проведения экзаменов для девятиклассников в 5 регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Но затем список был расширен до 12: в него вошли Москве и Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская, Тюменская области, Камчатский и Краснодарский край, Республика Северная Осетия (Алания) и ЯНАО.

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Теги:
Образование Школы
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