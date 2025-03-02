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Общество

Виктория Абрамченко разъяснила порядок сдачи ОГЭ в Нижегородской области

05 марта 2025 18:06  [98] Общество

Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Россия" разъяснила порядок сдачи ОГЭ в Нижегородской области.

Она отметила, что новый порядок сдачи экзаменов (два вместо четырех) даст детям уверенность. 

"Я вернулась из поездки в Нижний Новгород. Могу сказать, что колледжи сейчас это совершенно другой уровень. Там такая лабораторная база, благодаря которой выпускник колледжа приходит на производство и работает в тех же условиях, в которых учился", - рассказала зампред Госдумы.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что законопроект об эксперименте по изменению порядка итоговой аттестации для девятиклассников одобрен во втором чтение, третье чтение проекта закона запланировано на 18 марта.

Законопроект предполагает возможность сдачи экзамена только по двум предметам вместо четырёх – русскому языку и математике. Такая норма будет действовать для тех, кто изъявит желание после 9 класса получить среднее профессиональное образование. При этом выразившие желание продолжить учебу в школе будут по-прежнему сдавать четыре экзамена.

Ранее сообщалось, что правила зачисления в 10 класс в Нижегородской области могут ужесточить. Также стало известно, что в 2025 году будут изменены правила поступления в вузы.

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Теги:
Образование Школы
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