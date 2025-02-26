Правила поступления в 10-й класс ужесточат в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области школьникам с низкими баллами ОГЭ могут отказать в переводе в 10-й класс. Такие меры планируют ввести в рамках эксперимента, который затронет несколько регионов страны.

Как сообщает ТАСС, минимальный проходной балл и перечень обязательных экзаменов будут определять местные власти.

Параллельно с этим обсуждается упрощённый приём в техникумы – туда могут зачислять без вступительных испытаний. Таким образом, учащиеся, не набравшие нужное количество баллов, смогут продолжить обучение в колледжах.

Кроме того, в этом году изменились правила поступления в вузы.