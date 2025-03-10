Сильного паводка в Нижегородской области не ожидается Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Этой весной в Нижегородской области не ожидается сильного паводка. Об этом стало известно в ходе заседания комитета ЗСНО по экологии и природопользованию 18 марта, передает НИА "Нижний Новгород".

Как рассказал замминистра региональной безопасности Нижегородской области Сергей Кулагин, на устранения возможных последствий паводка из бюджета области выделено 17 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов 47 млн рублей. В готовность приведено более тысячи единиц специальной и инженерной техники.

"Чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе, не было 14 лет. По данным на середину марта, на реках области развитие паводковых процессов не отмечается. Ведется ежедневный мониторинг состояния рек. Предварительный анализ показывает, что катастрофических затоплений населенных пунктов не прогнозируется", - сообщил замминистра регбезопасности.

Также стало известно, что уровень воды в Оке в нижнем течении в настоящее время ниже нормы примерно на 1,5-3 метра, а в Волге в нижнем течении - на 0,8-1,4 метра также ниже нормы.

"По докладу МЧС большого паводка не ждем. Воды немного, снега мало, паводок будет либо маленький, либо не будет вообще. В этом плане опасений нет", - отметил председатель профильного комитета Владислав Атмахов.