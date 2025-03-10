В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 марта 2025 13:42  [9] Нижегородцам предлагают 81 чартерный рейс в апреле
18 марта 2025 13:09  [93] Нижегородцам напомнили о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью
18 марта 2025 12:42  [110] Сильного паводка в Нижегородской области не ожидается
18 марта 2025 12:26  [103] Нижегородская область создаст систему защиты от биологических и радиационных угроз
18 марта 2025 12:10  [178] Ремонт дорог по нацпроекту в Нижегородской области начнется в апреле
18 марта 2025 11:27  [145] Нижегородская телебашня окрасится в российский триколор в День воссоединения с Крымом
18 марта 2025 11:10  [140] "ЛУКОЙЛ" поддержал проект по развитию детей с аутизмом в Краснобаковском районе
18 марта 2025 11:06  [162] Нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем
18 марта 2025 10:34  [308] Нижний Новгород исключат из числа регионов-участников эксперимента по сдаче ОГЭ
18 марта 2025 10:25  [184] Нижегородских школьников хотят привлекать к работе по выходным в каникулы
Общество

Сильного паводка в Нижегородской области не ожидается

18 марта 2025 12:42  [110] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Этой весной в Нижегородской области не ожидается сильного паводка. Об этом стало известно в ходе заседания комитета ЗСНО по экологии и природопользованию 18 марта, передает НИА "Нижний Новгород".

Как рассказал замминистра региональной безопасности Нижегородской области Сергей Кулагин, на устранения возможных последствий паводка из бюджета области выделено 17 млн рублей, из бюджетов муниципалитетов 47 млн рублей. В готовность приведено более тысячи единиц специальной и инженерной техники.

"Чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе, не было 14 лет. По данным на середину марта, на реках области развитие паводковых процессов не отмечается. Ведется ежедневный мониторинг состояния рек. Предварительный анализ показывает, что катастрофических затоплений населенных пунктов не прогнозируется", - сообщил замминистра регбезопасности.

Также стало известно, что уровень воды в Оке в нижнем течении в настоящее время ниже нормы примерно на 1,5-3 метра, а в Волге в нижнем течении - на 0,8-1,4 метра также ниже нормы.

"По докладу МЧС большого паводка не ждем. Воды немного, снега мало, паводок будет либо маленький, либо не будет вообще. В этом плане опасений нет", - отметил председатель профильного комитета Владислав Атмахов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание МЧС Паводок
Поделиться:
Новости по теме
08 марта 2025 09:57  [555] Мост через дамбу Нижегородской ГЭС закроют по ночам из-за ремонта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph