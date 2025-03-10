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Общество

Опубликованы эскизы новой школьной формы в Нижегородской области

18 марта 2025 14:32  [198] Общество
Опубликованы эскизы новой школьной формы в Нижегородской области

Фото: Мария Микрюкова

В Нижегородской области завершился конкурс на лучший дизайн школьной формы. Его организаторы предложили местным дизайнерам разработать стильную и современную форму, соответствующую актуальным трендам и функциональным требованиям. Проект был поддержан программой "Команда креативных практик" АНО "Центр 800".

12 марта в Корпоративном университете правительства региона финалисты конкурса представили свои работы жюри, состоящему из представителей правительства, экспертов модной индустрии, специалистов по швейному производству и даже школьников.

Победителем стала Евгения Комиссарова, основатель бренда JS Sense. Она получила премию в 300 тысяч рублей и шанс отшить образцы своей коллекции для дальнейшего использования в школах региона. Дизайн Комиссаровой включает в себя элементы мягкого делового стиля, который сочетает удобство и стиль. Особое внимание автор уделила возможностям комбинирования одежды, чтобы школьники могли выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Конкурс стартовал 4 февраля 2025 года с целью переосмысления дизайна школьной формы и разработки нового подхода к ее созданию. В нем принимали участие дизайнеры, творческие объединения, бренды одежды и швейные производства, зарегистрированные в Нижегородской области. Участникам предложили создать коллекцию школьной формы для двух возрастных групп — 1-4 и 5-11 классов.

Для участников также была организована образовательная программа и экскурсия на "Первую ткацкую фабрику" в Володарске, где находится высокотехнологичное текстильное производство полного цикла.

Общий призовой фонд конкурса составил 600 тысяч рублей, а победительнице досталась премия в 300 тысяч рублей.

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Теги:
школьная форма
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