"Школа 800" изменила правила посещения туалетов после скандала в соцсетях Общество

История с правилами поведения в туалетах "Школы 800", вызвавшая ажиотаж в соцсетях и СМИ, получила официальный комментарий. Директор учебного заведения Марк Сартан сказал в интервью НИА "Нижний Новгород", что ситуацию раздули намеренно, а сама школа оперативно устранила допущенную неточность.

По его словам, в любом масштабном проекте всегда найдутся те, кто ищет поводы для обсуждения. Да, в формулировке правил действительно была допущена неточность, но это не повод для громкого скандала. В школе быстро заменили старое объявление на новое, и вопрос был закрыт.

На реакцию СМИ и соцсетей Сартан смотрит спокойно. Он подчеркнул, что учебное заведение даёт множество ярких и содержательных информационных поводов, но выбор темы для публикации остаётся на совести журналистов. По его мнению, школа должна сосредоточиться на своей работе и не отвлекаться на искусственно созданные скандалы. "Как говорится, собака лает, а караван идёт", — резюмировал директор.

Напомним, что в первой части интервью мы поговорили с Марком Сартаном о его детстве, выборе профессии, отношениях с родителями и школьных друзьях.