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Общество

Люлин раскритиковал борьбу с борщевиком в Нижегородской области

18 марта 2025 15:22  [93] Общество

Тема борьбы с борщевиком Сосновского стала главной на очередном заседании комитета по АПК нижегородского Заксобрания, которое прошло 18 марта.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", председатель регионального парламента Евгений Люлин в ходе заседания комитета взял слово и подверг критике принимаемые меры по борьбе с ядовитым растением. Спикер ЗСНО подчеркнул, что деньги на эти цели выделяются ежегодно, но результата нет.

"Мы в два раза больше выделим денег, а результата не будет. Обработка земель и введение в оборот это единственный способ, земли с борщевиком у нас быть не должно. Давайте с собственников спрашивать. Мы говорим сколько потратили, а сколько излечили нет данных. Нужно помогать и штрафовать, использовать кнут и пряник", - отметил Люлин.

Спикер ЗСНО также выразил готовность в конце июня - начале июля вместе с депутатами "выехать в поля" и оценить проделанную работу по изведению борщевика.

Заместитель министра сельского хозяйства Нижегородской области Олег Григорьев привел данные по 2024 году. Всего в регионе было обработано 700 га земель, заросших борщевиком. В число районов, где наиболее преобладает ядовитое растение, входят Сосновский, Семеновский, Городецкий, Чкаловский и Кстовский. В то же время в таких районах, как Ардатовский, Княгининский, Лысковский, Навашинский борщевика почти нет. Всего, по данным минсельхоза, опасное растение уже распространилось в 34 из 51 района области.

При этом, в тех районах, где местные власти активно включаются в борьбу с борщевиком, есть результат, подчеркнул замминистра. В качестве положительного примера был приведен Семеновский округ, где только в прошлом году обработали почти 500 га борщевика.

Также Олег Григорьев добавил, что в план на 2025 год включены те же 700 га. По его словам, на расширение площади борьбы с борщевиком до 2,5 тысячи га требуется порядка 63 млн рублей, однако эти средства в бюджет не заложены.

По мнению председателя комитета АПК Игоря Тюрина, необходим комплексный подход для уничтожения вредного и опасного сорняка. В частности, борщевик нужно косить вдоль обочин дорог, на лесных просеках, в границах линий электропередач. Как было отмечено в ходе заседания, данная работа нередко затруднена ведомственными согласованиями. 

По итогам обсуждения парламентарии договорились не позднее октября заслушать доклад регионального минсельхоза об итогах борьбы с борщевиком в этом году.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на борьбу с борщевиком Сосновского в Нижегородской области выделяют 18 млн рублей.

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Теги:
Борщевик Законодательное собрание Минсельхоз
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