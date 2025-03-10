Движение ограничат у Дворцов спорта в Нижнем Новгороде во время хоккейных матчей

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В Нижнем Новгороде временно изменят схему движения рядом с Дворцами спорта в Советском и Автозаводском районах. Ограничения вводятся для безопасности болельщиков и участников дорожного движения, сообщили в городском дептрансе.
20 марта с 07:00 до 22:00 и 22 марта с 07:00 до 21:00 закроют проезд по местному проезду проспекта Гагарина у дома №29.
20 и 21 марта с 14:00 до 21:00 движение ограничат на улице Лоскутова — на участке между проспектами Ильича и Кирова.
Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения, следовать указаниям знаков и быть внимательными на дорогах.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил организовать хоккейный матч между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде.
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