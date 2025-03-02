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Спорт

Треть отделочных работ завершена в Ледовом дворце на нижегородской Стрелке

04 марта 2025 14:14  [44] Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Ледовом дворце на Стрелке продолжаются активные строительные работы. Чистовая отделка помещений выполнена уже более чем на 30%, сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Подрядчик завершает укладку плитки и керамогранита, окрашивает стены и перегородки, а также занимается устройством наливных полов. Параллельно продолжается монтаж фасадных панелей, установка лифтов и обустройство основания ледового поля главной арены.  

По словам руководителя Корпорации Игоря Ищенко, на объекте трудится свыше 1 000 человек и задействовано 38 единиц техники. Уже завершен монтаж тепловой технологической плиты, завершаются работы по гидро- и теплоизоляции. Основание арены представляет собой многослойную конструкцию, включающую теплоизоляцию, гидроизоляцию и технологическую плиту охлаждения.  

Будущий Ледовый дворец рассчитан на 12 тысяч зрителей. В его составе также предусмотрены две тренировочные площадки на 250 мест, универсальный спортивный зал и зал для акробатики.  

Строительство комплекса ведется по концессионному соглашению между правительством Нижегородской области и ООО "Ледовый дворец", дочерней структурой Корпорации развития региона.

Сообщалось, что Ледовый дворец вместимостью 12 тысяч зрителей строится с июля 2022 года. Завершение работ запланировано на текущий год. 

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Теги:
Строительство Хоккей
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