Проект "Вам решать" получит 178,6 млн рублей из обновленного бюджета Нижнего Новгорода Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода предлагается увеличить на 259,7 млн рублей. Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Депутаты рассмотрели изменения бюджета Нижнего Новгорода, предусматривающие финансирование проекта "Вам решать!".

Доходную часть бюджета предлагается увеличить за счет внебюджетных трансфертов на 258,8 млн рублей, и за счет собственных доходов на 900 тысяч рублей.

По его словам, на реализацию проектов "Вам решать" предлагается направить 178,6 млн рублей. В том числе по департаменту образования 100 млн, транспорта и дорожного хозяйства — 49,5 млн, благоустройства — 23 млн, физкультуры — 5 млн. Еще 900 тысяч из собственных доходов направить на содержание библиотек

Обновленные параметры бюджета: доходы - 70 млрд 861 млн, расходы 74 млрд 479 млн, дефицит 3 млрд 617 млн.

Отметим, что в феврале доходная часть бюджета увеличилась на 4,14 млрд рублей (в том числе, за счет межбюджетных трансфертов - на 3,89 млрд рублей), расходная — на 4,29 млрд рублей.