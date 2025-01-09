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Общество

24 участка дорог Нижнего Новгорода отремонтируют по проекту "Вам решать!"

24 января 2025 13:27  [85] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В этом году в Нижнем Новгороде планируют обновить 24 участка дорог в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!". О ходе работ сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании комиссии гордумы.

Основная часть ремонта пройдет по направлению «Наши дороги». Работы охватят 11 объектов в Автозаводском районе, по три участка в Ленинском, Советском и Сормовском районах, два участка в Канавинском районе и два — в Новинском сельсовете.

Ключевые работы в районах города:

- Автозаводский район: обновят дороги на улицах Янтарной, Петрозаводской, Власенко, Курчатова, Школьной, Учительской, Стригинской, Проезжей, Стахановской, а также в переулках Тяблинском и Лекальном.

- Советский район: ремонт тротуаров и проездов запланирован в деревне Новопокровское, около детского сада №404 и на участке улицы Надежды Сусловой.

- Сормовский район: новый асфальт появится на улицах Автогенной и Клинкерной, а также на тротуаре по улице Зайцева.

- Ленинский район: дорожное покрытие будет обновлено на улицах Гурьевской, Пермской и Серпуховской.

- Канавинский район: отремонтируют участок дороги на Московском шоссе (до СНТ "Ясная поляна") и тротуар у школы №168 имени И.И. Лабузы.

- Новинский сельсовет: работы пройдут на улицах Гидрометеостанции в поселке Новинки и Полевой в деревне Кусаковка.

В пресс-службе мэрии напомнили о планах на 2025-2026 годы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В перечень входят масштабные участки дорог, включая более 2 км улицы Кузбасской, почти 1,9 км улиц Новикова-Прибоя и Удмуртской, 1,5 км проспекта Ленина, участки улиц Карла Маркса, Яблоневой и другие. Особо отмечены продолжение ремонта 7,5 км проспекта Гагарина и капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста.

Часть этих контрактов является переходящими, и их завершение планируется в 2026 году.

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Теги:
Вам решать! Дороги Ремонт
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