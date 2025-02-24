"Нижегородский водоканал" получит 1,3 млрд рублей в 2025 году Экономика

В 2025 году "Нижегородский водоканал" получит 1,3 млрд рублей. Об этом на заседании гордумы сообщил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет столицы Приволжья на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

Директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин рассказал о предлагаемой корректировке. Так, доходную часть предложено увеличить на 4,14 млрд рублей (в том числе, за счет межбюджетных трансфертов - на 3,89 млрд рублей), расходную на 4,29 млрд рублей.

Отметим, что при рассмотрении проекта бюджета в комиссиях приводились другие данные. Доходную часть хотели увеличить на 2,4 млрд рублей, а расходную - на 2,7 млрд рублей.

По словам главы городского парламента Евгения Чинцова, 24 февраля мэрией была внесена поправка в бюджет, которую оперативно рассмотрели на заседании профильной комиссии.

Марк Фельдман обратил внимание коллег, что 1,3 млрд рублей из трансфертов - это целевые средства, которые пойдут в качестве безвозмездного вклада муниципальному водоканалу.

"В прошлом году областная администрация выделяла водоканалу 700 млн рублей, мы обращались за суммой в 5 млрд рублей. Надеемся, что эти поступления продолжатся", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Нижегородский водоканал" направит 216 млн рублей на благоустройство после ремонта.