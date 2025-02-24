В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
26 февраля 2025 14:09  [76] "Нижегородский водоканал" получит 1,3 млрд рублей в 2025 году
26 февраля 2025 12:13  [160] Цены на продукты в Нижегородской области выросли на 10,8% за месяц
26 февраля 2025 10:11  [183] Нижегородским школьникам рассказали о способах защиты от спама и сохранения цифровых данных
26 февраля 2025 09:47  [239] Нижегородцы хотят получать пенсию в 48 200 рублей
26 февраля 2025 06:45  [252] Нижегородец сорвал лотерейный джекпот, потратив всего 50 рублей
25 февраля 2025 22:02  [407] Банк вернет 800 тысяч рублей нижегородке, обманутой мошенниками
25 февраля 2025 18:53  [275] Ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в марте в 24 муниципалитетах Нижегородской области
25 февраля 2025 18:41  [439] Инфляция в Нижегородской области ускорилась до 9,52%
25 февраля 2025 15:55  [272] В Госдуме заявили, что финансовая система России адаптировалась к санкциям Запада
25 февраля 2025 10:52  [310] Нижегородцы вложили 3,2 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений
Экономика

"Нижегородский водоканал" получит 1,3 млрд рублей в 2025 году

26 февраля 2025 14:09  [76] Экономика

В 2025 году "Нижегородский водоканал" получит 1,3 млрд рублей. Об этом на заседании гордумы сообщил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман. 

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет столицы Приволжья на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. 

Директор департамента финансов мэрии Юрий Мочалкин рассказал о предлагаемой корректировке. Так, доходную часть предложено увеличить на 4,14 млрд рублей (в том числе, за счет межбюджетных трансфертов - на 3,89 млрд рублей), расходную на 4,29 млрд рублей. 

Отметим, что при рассмотрении проекта бюджета в комиссиях приводились другие данные. Доходную часть хотели увеличить на 2,4 млрд рублей, а расходную - на 2,7 млрд рублей. 

По словам главы городского парламента Евгения Чинцова, 24 февраля мэрией была внесена поправка в бюджет, которую оперативно рассмотрели на заседании профильной комиссии. 

Марк Фельдман обратил внимание коллег, что 1,3 млрд рублей из трансфертов - это целевые средства, которые пойдут в качестве безвозмездного вклада муниципальному водоканалу. 

"В прошлом году областная администрация выделяла водоканалу 700 млн рублей, мы обращались за суммой в 5 млрд рублей. Надеемся, что эти поступления продолжатся", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что "Нижегородский водоканал" направит 216 млн рублей на благоустройство после ремонта.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Гордума Марк Фельдман
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 13:46  [525] "Все там будем": Фельдман - о выделении средств на содержание нижегородских кладбищ
18 февраля 2025 13:32  [567] Депутаты обсудили очередные изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год
31 января 2025 18:12  [737] Почти 200 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода благодаря платным парковкам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph