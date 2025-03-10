Гостиницу либо заправку построят около трассы М-7 в Кстовском округе

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В Кстовском районе Нижегородской области выставлен на продажу земельный участок площадью около 2 га. Земля относится к категории промышленных участков, что открывает возможность для строительства автозаправочных станций или гостиничных комплексов, сообщили в пресс-службе компании ООО "РТС-тендер".
Участок находится в непосредственной близости от деревни Зелецино и располагается вдоль трассы М-7 "Волга". До Кстова — всего 7 км, а до Нижнего Новгорода — 25 км.
Земельный участок представляет собой песчаную местность без каких-либо построек, но обладает удобным доступом с автомагистрали и возможностями для подключения всех необходимых коммуникаций.
Кадастровая стоимость земли составляет 33,6 млн рублей, однако она продается по цене 15 млн рублей. Прием заявок для участия в торгах завершится 17 апреля, а сами торги состоятся 18 апреля.
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