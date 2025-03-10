Магазин "Хохлома" откроют для туристов в центре Нижнего Новгорода

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В ближайшее время в центре Нижнего Новгорода планируется открыть магазин "Хохлома" для туристов. Об этом заявил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, выступая перед депутатами на заседании комитета Заксобрания по экономике 19 марта, передает НИА "Нижний Новгород".
"Наша задача, чтобы бренд "Хохлома" был востребован и вошел в каждую семью", - подчеркнул министр.
Он добавил, что специальный салон с изделиями хохломской росписи будет доступен для посетителей на туристическом маршруте вблизи Нижегородского кремля.
Ранее сообщалось, что нижегородский бренд "Хохлома" показал коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM.
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