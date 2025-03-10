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Культура и отдых

Магазин "Хохлома" откроют для туристов в центре Нижнего Новгорода

19 марта 2025 14:38  [145] Культура и отдых
Магазин Хохлома откроют для туристов в центре Нижнего Новгорода

Фото: министерство туризма и промыслов в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В ближайшее время в центре Нижнего Новгорода планируется открыть магазин "Хохлома" для туристов. Об этом заявил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, выступая перед депутатами на заседании комитета Заксобрания по экономике 19 марта, передает НИА "Нижний Новгород".

"Наша задача, чтобы бренд "Хохлома" был востребован и вошел в каждую семью", - подчеркнул министр.

Он добавил, что специальный салон с изделиями хохломской росписи будет доступен для посетителей на туристическом маршруте вблизи Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что нижегородский бренд "Хохлома" показал коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM.

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Теги:
НХП Туризм Хохлома
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