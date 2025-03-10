Магазин "Хохлома" откроют для туристов в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: министерство туризма и промыслов в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В ближайшее время в центре Нижнего Новгорода планируется открыть магазин "Хохлома" для туристов. Об этом заявил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, выступая перед депутатами на заседании комитета Заксобрания по экономике 19 марта, передает НИА "Нижний Новгород".

"Наша задача, чтобы бренд "Хохлома" был востребован и вошел в каждую семью", - подчеркнул министр.

Он добавил, что специальный салон с изделиями хохломской росписи будет доступен для посетителей на туристическом маршруте вблизи Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что нижегородский бренд "Хохлома" показал коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM.