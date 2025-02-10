Путин наградил сотрудников нижегородских предприятий НХП Культура и отдых

Два представителя нижегородских предприятий народных художественных промыслов удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Так, гендиректор Павловского завода художественных промыслов Сергей Бабушкин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а главный художник АО "Хохломская роспись" Елена Галкина получила медаль "За труды в культуре и искусстве".

С наградами нижегородцев поздравила сенатор РФ, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина.

"Поздравляю с заслуженными наградами!"— написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили Всероссийский конкурс "Хохлома" с призовым фондом в 3 млн рублей.