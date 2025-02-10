Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
12 февраля 2025 13:00  [77] Путин наградил сотрудников нижегородских предприятий НХП
12 февраля 2025 10:10  [157] Вандалы снова повредили мини-копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде
11 февраля 2025 13:35  [265] АНО "Хохлома" запустила Всероссийский конкурс с призовым фондом 3 млн рублей
10 февраля 2025 19:42  [393] "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:05  [450] Актрису нижегородского ТЮЗа Елену Новикову похоронят 11 февраля
10 февраля 2025 18:07  [260] Более 200 нижегородцев посетили научные кинопоказы в центре культуры "Рекорд"
10 февраля 2025 16:45  [235] Начались съемки комедийного сериала "Нам покер" для Wink.ru
10 февраля 2025 13:43  [304] Выставку "АРТ МИР 2025" на Нижегородской ярмарке посетили 75 тысяч человек
10 февраля 2025 07:13  [336] Нижегородец снял кавер с козой на хит про бобра
10 февраля 2025 07:03  [741] Скончалась актриса нижегородского ТЮЗа Елена Новикова
Культура и отдых

Путин наградил сотрудников нижегородских предприятий НХП

12 февраля 2025 13:00  [77] Культура и отдых

Два представителя нижегородских предприятий народных художественных промыслов удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.  

Так, гендиректор Павловского завода художественных промыслов Сергей Бабушкин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а главный художник АО "Хохломская роспись" Елена Галкина получила медаль "За труды в культуре и искусстве".  

С наградами нижегородцев поздравила сенатор РФ, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина.  

"Поздравляю с заслуженными наградами!"— написала она в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области запустили Всероссийский конкурс "Хохлома" с призовым фондом в 3 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Награды НХП
Поделиться:
Новости по теме
27 декабря 2024 19:05  [1221] Шесть дизайн-проектов стали победителями конкурса промышленного дизайна для предприятий НХП "Дизайн и ремесло: Отражение"
26 декабря 2024 18:59  [810] Итоги развития отрасли НХП за 2024 год представили в Нижегородской области
18 декабря 2024 15:19  [738] Изделия нижегородских НХП представили на выставке в Москве под брендом "Человечно"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph