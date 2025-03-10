Бывшего главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина оставили под стражей до 24 мая Общество

Бывшего главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина оставили под стражей до 24 мая. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Нижегородском облсуде.

Напомним, Халтурина задержали в июле 2024 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, экс-директор ресурсоснабжающей компании заключил контракт на работы на Нагорной ТЭЦ с нарушением конкурсных процедур. Ущерб государству превысил 8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву продлили арест до 26 апреля. Он проходит по делу о растрате и легализации имущества.