Бывшего главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина оставили под стражей до 24 мая. Информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Нижегородском облсуде.
Напомним, Халтурина задержали в июле 2024 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, экс-директор ресурсоснабжающей компании заключил контракт на работы на Нагорной ТЭЦ с нарушением конкурсных процедур. Ущерб государству превысил 8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву продлили арест до 26 апреля. Он проходит по делу о растрате и легализации имущества.
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