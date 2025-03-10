Более 2,7 млрд рублей в 2024 году направили на развитие туризма в регионе Общество

Общее финансирование программы развития туризма в Нижегородской области в 2024 году составило 2 млрд 704 млн рублей. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", такие данные привел министр туризма региона Сергей Яковлев, выступая с отчетом на заседании комитета по экономике ЗСНО.

Министр подчеркнул, что исполнение финансирования программы составило 100%. В частности, 430 млн рублей направили на создание инфраструктуры модульных гостиниц на территории региона, всего было реализовано 17 таких инвестпроектов в 10 городских округах.

Кроме того, субсидии в размере 38 млн рублей пошли на поддержку событийных мероприятий в районах области. Крупнейшими из них в 2024 году стали фестиваль "Золотая Хохлома" в Семенове, "Выкса-фестиваль", мероприятия в рамках кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и ряд других.

"Мы получили рекордные посещения фестиваля в Семенове, более 30 тысяч человек и фестиваля в Выксе, 36 тысяч человек", - подчеркнул министр.

Он также рассказал, что в минувшем году было продолжено благоустройство Арзамаса. На территории городского округа были созданы благоустроенные общественные пространства, фотозоны, освещение, установлены модульные туалеты. Турпоток в кластер "Арзамас-Дивеево-Саров" составил 1,4 млн человек, что на 4% выше показателя 2023 года.

Сергей Яковлев также отметил, что в 2025 году власти региона продолжат курс на развитие туризма. В том числе, есть планы по расширение маршрутов автотуризма с привлечением автодомов для путешественников (по типу каршеринга).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится еще 6 новых гостиниц. Также сообщалось, что в 2024 году в Нижегородской области туристы потратили почти 80 млрд рублей.