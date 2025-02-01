Турпоток в Нижегородскую область обновил рекорд и вырос на 12,5% Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

В 2024 году Нижегородскую область посетили более 4,7 миллиона туристов. Этот показатель стал рекордным для региона, превысив прогнозируемые 4,5 миллиона гостей. О росте турпотока сообщил заместитель губернатора Олег Беркович в своем Телеграм-канале.

По данным big data, туристический поток увеличился на 12,5% по сравнению с предыдущим годом. Такой результат чиновник связывает со статусом Нижнего Новгорода как Культурной столицы 2024 года, а также с активным продвижением региона.

Рост туризма создает новые вызовы: с мая по октябрь в Нижнем Новгороде возникает дефицит мест размещения. Чтобы решить эту проблему, власти сопровождают 10 инвестиционных проектов по строительству гостиниц, которые должны реализоваться в течение 3–5 лет.

Повышенный интерес к туризму отмечается не только в областном центре, но и в других городах региона. Арзамас, Большое Болдино, Дивеево, Выкса, Семёнов и Чкаловск активно включаются в развитие туристической инфраструктуры.

Власти рассчитывают, что положительная динамика сохранится и в новом туристическом сезоне.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы Нижегородскую область посетило более 185 тысяч туристов.