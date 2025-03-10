Строители обошли нефтяников по зарплатам на 101 тысячу в Нижегородской области Экономика

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выявили новые отрасли-лидеры по уровню дохода в Нижегородской области. По данным сервиса, строительная сфера впервые обошла нефтегазовый сектор по средней зарплате. В этой отрасли работники теперь получают в среднем 101,3 тысячи рублей. За год их доход вырос на 20,4 тысячи.

Высокие зарплаты предлагают компаниям, которые занимаются строительством, ремонтом, реконструкцией и реставрацией зданий и сооружений.

Также в список самых доходных сфер вошли металлургия и металлообработка (99 тысяч), нефтегазовая отрасль (92 тысячи) и промышленное оборудование (90,3 тысячи).

Самый значительный рост зарплат зафиксировали в сфере искусства и культуры. Здесь доходы работников увеличились сразу на 43% и составили 57 тысяч рублей.

В то же время в нефтегазовом секторе, который ранее стабильно показывал рост, зарплаты выросли всего на 6% за год.