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Экономика

Строители обошли нефтяников по зарплатам на 101 тысячу в Нижегородской области

20 марта 2025 10:16  [339] Экономика
Строители обошли нефтяников по зарплатам на 101 тысячу в Нижегородской области

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выявили новые отрасли-лидеры по уровню дохода в Нижегородской области. По данным сервиса, строительная сфера впервые обошла нефтегазовый сектор по средней зарплате. В этой отрасли работники теперь получают в среднем 101,3 тысячи рублей. За год их доход вырос на 20,4 тысячи.  

Высокие зарплаты предлагают компаниям, которые занимаются строительством, ремонтом, реконструкцией и реставрацией зданий и сооружений.  

Также в список самых доходных сфер вошли металлургия и металлообработка (99 тысяч), нефтегазовая отрасль (92 тысячи) и промышленное оборудование (90,3 тысячи).  

Самый значительный рост зарплат зафиксировали в сфере искусства и культуры. Здесь доходы работников увеличились сразу на 43% и составили 57 тысяч рублей.  

В то же время в нефтегазовом секторе, который ранее стабильно показывал рост, зарплаты выросли всего на 6% за год.

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Теги:
Доходы Зарплата Трудоустройство
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