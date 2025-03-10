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Общество

Как нижегородцы смогут приобрести дом на маткапитал с 2025 года: новые правила

20 марта 2025 10:28  [249] Общество
Как нижегородцы смогут приобрести дом на маткапитал с 2025 года: новые правила

С 2025 года жителям Нижегородской области, желающим использовать средства материнского капитала для приобретения или реконструкции жилья, необходимо будет предоставить заключение о состоянии дома. Это требование распространяется на покупку дома, его части или объекта блокированной застройки. В 2024 году уже 639 семей выбрали этот способ распоряжения маткапиталом, сообщили в Соцфонде России. 

Перед использованием материнского капитала для приобретения жилья жилье должно пройти оценку межведомственной комиссии, которая включает представителей жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других государственных ведомств. Комиссия проверяет соответствие дома всем требованиям для жилых помещений, в том числе техническое состояние конструкций и безопасность эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. В случае положительного заключения жилье признается пригодным для проживания.  

После получения этого заключения его нужно будет предоставить в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Нижегородской области сразу после подачи заявления на распоряжение средствами материнского капитала.  

Как отметила управляющая Отделением СФР по Нижегородской области Арина Садулина, использование маткапитала на улучшение жилищных условий продолжает оставаться самым популярным направлением среди нижегородских семей. В 2024 году более 11 тысяч семей использовали эту поддержку для покупки или реконструкции жилья. Из них 2,5 тысячи семей купили жилье напрямую, а 8,5 тысяч — потратили средства на ипотечные кредиты.  

Кроме того, Отделение СФР сотрудничает с 12 банками региона, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление на использование маткапитала.

Ранее сообщалось, что нижегородцам для семейной ипотеки с маткапиталом доступны только 0,6% новостроек.

Накануне выяснилось, что в Нижегородской области проживает более 34 тысяч многодетных семей.

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Теги:
Маткапитал Семья Социальный фонд
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