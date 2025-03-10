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Происшествия

18 мигрантов задержаны в Нижнем Новгороде за нарушения трудового законодательства

20 марта 2025 10:54  [103] Происшествия
18 мигрантов задержаны в Нижнем Новгороде за нарушения трудового законодательства

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции провели масштабный рейд на территории Канавинского района, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. В операции приняли участие сотрудники отдела по вопросам миграции, уголовного розыска и полка ППСП УМВД России по Нижнему Новгороду, а также силовая поддержка ОМОН.  

По данным регионального управления МВД, рейд был сосредоточен на проверке объектов бытового обслуживания, плодоовощных баз и заведений общественного питания. Основное внимание уделялось выявлению нарушений, связанных с трудовой деятельностью иностранных граждан.  

По итогам проверки в отдел полиции были доставлены 18 человек, уроженцев стран ближнего зарубежья, для дополнительной проверки. В отношении нарушителей составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. Из них 5 протоколов касаются нарушения режима пребывания иностранных граждан, а 3 — незаконной трудовой деятельности. Каждый нарушитель был оштрафован на 2000 рублей.

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Теги:
МВД Мигранты рейды
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