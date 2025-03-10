Мигранты пожаловались в УФАС на паспортно-визовый сервис в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Мигранты пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на Нижегородский паспортно-визовый сервис МВД России и работающую в нем клинику ООО "Медицинасервис". Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Клиника находится в здании миграционного центра оказывает медуслуги по принципу "одного окна". В ней мигранты могут пройти медосвидетельствование и сдать анализы на наличие или отсутствие таких опасных заболеваний, как гепатит, туберкулез и ВИЧ, а также на употребление наркотических и психотропных веществ.

Иностранные граждане пожаловались, что в нижегородском миграционном центре у них якобы не принимают медицинские документы из других клиник.

По версии заявителей, это нарушает закон о конкуренции. В деле есть ходатайства и других клиник, что иностранцам, прошедшим обследование у них, препятствовали в приеме документов.

Антимонопольная комиссия запросила в паспортно-визовом сервисе МВД письменное обоснование выбора ООО "Медицинасервис" в качестве резидента миграционного центра, отчеты клиники, обоснование ее тарифов и прочую документацию.

В то же время "Ъ" приводит слова собеседника, знакомого с ситуацией, что версии о блокировании заключений других медклиник, а также, что мигрантов якобы вынуждают проходить повторное освидетельствование в миграционном центре, при опросе самих заявителей не подтвердилась. По его словам, документы у мигрантов могли не принять с первого раза из-за допущенных в них ошибок, нарушения сроков, но претензий к медосвидетельствованию и приему документов от медучреждений нет.

Он добавил, что миграционные центры в регионах созданы, чтобы иностранцы могли получить все услуги в одном месте. В свое время миграционный центр предлагал медорганизациям открыть филиалы на своей территории. Но согласилась только одна клиника.

Ранее нижегородская полиция объяснила, как работает реестр нелегальных мигрантов.