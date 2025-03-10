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Происшествия

Нижегородец фиктивно прописал в своей квартире 9 мигрантов

15 марта 2025 12:45  [115] Происшествия

Участковый выявил нарушения миграционного законодательства жителем Нижегородского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Нижегородской области.

Согласно имеющимся данным, 63-летний мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире на улице Автомеханической 9 иностранцев.

На него было заведено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранного гражданина (ст. 322.3 УК РФ). Предприимчивому нижегородцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, новый режим депортации для иностранных граждан введен в Нижегородской области с 5 февраля 2025 года.

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Теги:
Законодательство Мигранты Уголовное дело
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