Нижегородскую мэрию попросили усилить контроль за выездом авто на "выделенки"

В Нижнем Новгороде суммарная протяженность выделенных полос для общественного транспорта достигла 13 километров. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании транспортного комитета Заксобрания 20 марта, передает НИА "Нижний Новгород".
Депутаты обсудили работу уже существующих "выделенок" и обратили внимание на проблему нарушителей, которые продолжают выезжать на автобусные полосы. В связи с этим члены комитета рекомендовали мэрии усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения.
Также в ходе заседания напомнили, что в 2025 году в городе появятся три новые выделенные полосы. Две из них организуют на проспекте Ленина – на участках от проспекта Кирова до станции метро "Автозаводская" и от улицы Дружбы до улицы Новикова-Прибоя. Еще одна появится на улице Ванеева – от улицы Бориса Панина до Канашской.
Ранее сообщалось, что камеры временно не штрафуют водителей за проезд по выделенным для автобусов полосам в Нижнем Новгороде.
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