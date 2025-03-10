Нижегородские врачи спасли младенца с тяжелой патологией почек Общество

Нижегородские и московские врачи провели уникальную операцию, благодаря которой удалось спасти жизнь младенцу с врожденным нефротическим синдромом. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Из-за тяжелого заболевания почки ребенка практически не функционировали: организм терял белок в критических объемах, что требовало постоянного введения альбумина. Также существовала угроза иммунодефицита и повышенный риск тромбозов.

Сразу после рождения малыша направили в Нижегородскую областную детскую больницу. В течение восьми месяцев он находился в отделении патологии детей до года, где ежедневно проходил инфузионную терапию. Лечение курировала молодой педиатр Дарья Мямлина.

Чтобы спасти ребенка, нижегородские медики обратились к коллегам из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова. Специалисты приняли сложное, но необходимое решение — удалить нефункционирующие почки и одномоментно пересадить здоровый орган.

В январе 2025 года 11-месячному малышу успешно трансплантировали почку от его матери. Операция прошла без осложнений, а уже через восемь дней ребенок смог вернуться домой. Сейчас его состояние стабильное.