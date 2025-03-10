Дом И.О. Симанского в Нижнем Новгороде признали ОКН Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Дом И.О. Симанского в Нижнем Новгороде включен в перечень ОКН. Соответствующий приказ выпустило управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Объект расположен в переулке Мельничном, 1. Здание построено во второй половине 19 века.

Ранее сообщалось, что на торги в Арзамасе выставили историческое здание местной думы и управы.

Также стало известно, какой облик приобретут исторические дома Чардымова и Самгина в Нижнем Новгороде.