Историческое здание профилактория в Дзержинске хотят восстановить Общество

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Историческое здание профилактория в Дзержинске хотят передать инвесторам для восстановления, сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

ОКН расположен на улице Лермонтова, 4. Здание с колоннами было возведено примерно в 1950-х годах и оформлено в стилистике сталинского ампира с гербом СССР, размещенном над входом. Ранее профилакторий был местом отдыха для 150 человек ежегодно.

Сообщается, что здание оказалось брошенным примерно с 1999 года, в 2012 на территории произошел пожар.

После реконструкции в профилактории возможно разместить гостиничный комплекс. ДОМ.РФ может предоставить собственнику льготное кредитование по программе, разработанной вместе с Минкультуры России.

Начальная цена объекта составляет 2,03 млн рублей, а заявки от потенциальных участников электронных торгов принимают до 14 апреля.

Победитель конкурса будет обязан организовать работы по реставрации и сохранению объекта культурного наследия, а также выполнять требования по содержанию и использованию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилась реставрация здания XIX века на улице Алексеевской. Усадьба Савиновой в Нижнем Новгороде вновь выставлена на торги.