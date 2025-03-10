Историческое здание думы и управы выставили на торги в Арзамасе

В Арзамасе предлагают инвесторам выкупить под восстановление сразу несколько исторических зданий - думы и управы, а также гостиницу Подсосовых и лабаз.
Как рассказал в своем тг-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, эти ОКН расположены на улице Гостиный ряд, в исторической части Арзамаса и представляют собой застройку XVIII-XIX веков.
Здание лабаза примыкает с угла к гостинице, оно нежилое и имеет хозяйственное предназначение.
Отмечается, что срок реставрации с момента заключения договора не должен превышать три года, а целевым использованием объекта после ремонта может стать новый отель.
Начальная цена лота, включающего все предложенные к реконструкции здания, составляет 34,7 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 7 апреля.
Ранее сообщалось, что в поселке Ильино по франшизе запланировано строительство 5-звездного отеля. Кроме того, две гостиницы намереваются построить около площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
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