Историческое здание думы и управы выставили на торги в Арзамасе Общество

В Арзамасе предлагают инвесторам выкупить под восстановление сразу несколько исторических зданий - думы и управы, а также гостиницу Подсосовых и лабаз.

Как рассказал в своем тг-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, эти ОКН расположены на улице Гостиный ряд, в исторической части Арзамаса и представляют собой застройку XVIII-XIX веков.

Здание лабаза примыкает с угла к гостинице, оно нежилое и имеет хозяйственное предназначение.

Отмечается, что срок реставрации с момента заключения договора не должен превышать три года, а целевым использованием объекта после ремонта может стать новый отель.

Начальная цена лота, включающего все предложенные к реконструкции здания, составляет 34,7 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 7 апреля.

Ранее сообщалось, что в поселке Ильино по франшизе запланировано строительство 5-звездного отеля. Кроме того, две гостиницы намереваются построить около площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.