Власти не нашли 150-летнее надгробие на стройке в Нижнем Новгороде Общество

Сотрудники администрации Ленинского района не обнаружили старинное надгробие, о котором ранее сообщали очевидцы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в райадминистрации.

Специалисты вместе с представителями подрядной организации выехали на место возле ЖК "Аквамарин", где, по словам местных жителей, был найден памятник 1873 года. Однако следов надгробия на указанной территории не выявили.

"Участок, на котором, предположительно, было обнаружено надгробие, не является бывшим кладбищем", – заявили в администрации.

Ранее сообщалось, что на пляже в Чкаловске обнаружены человеческие кости.