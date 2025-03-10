Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 марта 2025 09:09  [1] Власти не нашли 150-летнее надгробие на стройке в Нижнем Новгороде
21 марта 2025 08:00  [133] 280 "зайцев" поймали с начала года в нижегородских автобусах
21 марта 2025 07:00  [159] Нижегородцам предложили выбрать, каким будет обновленное Старое Канавино
20 марта 2025 21:00  [345] Жители Чкаловска обнаружили на пляже человеческие останки
20 марта 2025 20:41  [494] Нижегородцы начали присылать СМС о сроках регистрации недвижимости
20 марта 2025 20:00  [274] Дом с разрушающимся фасадом на Белинке обследуют на следующей неделе
20 марта 2025 17:39  [284] 9 разворотных автобусных площадок отремонтируют в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 17:22  [270] Отказавшимся от курения работникам предложили дать дополнительную неделю отпуска
20 марта 2025 16:32  [279] 61 таксиста-мигранта выдворили из Нижегородской области
20 марта 2025 16:23  [295] Строительство Ледовой арены на Стрелке должно завершиться к осени
Общество

Власти не нашли 150-летнее надгробие на стройке в Нижнем Новгороде

21 марта 2025 09:09  [1] Общество
Власти не нашли 150-летнее надгробие на стройке в Нижнем Новгороде

Сотрудники администрации Ленинского района не обнаружили старинное надгробие, о котором ранее сообщали очевидцы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в райадминистрации.  

Специалисты вместе с представителями подрядной организации выехали на место возле ЖК "Аквамарин", где, по словам местных жителей, был найден памятник 1873 года. Однако следов надгробия на указанной территории не выявили.  

"Участок, на котором, предположительно, было обнаружено надгробие, не является бывшим кладбищем", – заявили в администрации.  

Ранее сообщалось, что на пляже в Чкаловске обнаружены человеческие кости. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph