Строительство 11 "Метеоров" запланировано в Нижегородской области в 2025 году

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В 2025 году в нижегородском ЦКБ имени Алексеева планируется строительство 11 судов на подводных крыльях "Метеор".
Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Сделано в России" (12+) гендиректор предприятия Евгений Цыпленков, эти работы стали возможны благодаря программе льготного лизинга. Производственные планы компании расписаны на ближайшие три года.
Нижегородские "Метеоры" будут задействованы на водных маршрутах Севера и Юга России. Кроме того, с 2026 года на "Метеоры" начнут ставить российские двигательные системы.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода могут запустить речные рейсы в Тольятти и Пермь.
Напомним также, что нижегородские судостроители продемонстрировали каюту нового круизного лайнера "Николай Жарков".
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