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Общество

Строительство 11 "Метеоров" запланировано в Нижегородской области в 2025 году

21 марта 2025 14:16  [115] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В 2025 году в нижегородском ЦКБ имени Алексеева планируется строительство 11 судов на подводных крыльях "Метеор".

Как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" в программе "Сделано в России" (12+) гендиректор предприятия Евгений Цыпленков, эти работы стали возможны благодаря программе льготного лизинга. Производственные планы компании расписаны на ближайшие три года.

Нижегородские "Метеоры" будут задействованы на водных маршрутах Севера и Юга России. Кроме того, с 2026 года на "Метеоры" начнут ставить российские двигательные системы.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода могут запустить речные рейсы в Тольятти и Пермь.

Напомним также, что нижегородские судостроители продемонстрировали каюту нового круизного лайнера "Николай Жарков".
 

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Теги:
Судостроение Судоходство
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