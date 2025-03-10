Медики напоминают о риске потери зубов из-за курения вейпов

С 17 по 23 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Немалую опасность для зубов и дёсен представляет курение - в том числе, вейпов и электронных сигарет. Об этом телеканалу "360" рассказал психиатр-нарколог Виталий Холдин.
Курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на весь организм, однако в первую очередь страдает именно рот, отметил эксперт.
Такие компоненты в составе вейпов как пропиленгликоль и глицерин поглощают влагу, что приводит к сухости во рту. А это, в свою очередь, провоцирует появление неприятного запаха изо рта, возникновение кариеса и повышенной чувствительности зубов, пояснил врач.
Никотин, в свою очередь, приводит к сужению мелких кровеносных сосудов, ухудшает кровоснабжение дёсен. В результате развиваются хронические воспаления и пародонтит.
Виталий Холдин призвал полностью отказаться от курения. Если жe самостоятельно побороть вредную привычку не удаётся, можно обратиться за помощью в наркологический диспансер.
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