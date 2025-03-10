Нижегородцы могут анонимно сообщить о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков Общество

В Нижегородской области с 24 марта по 4 апреля 2025 года будет проходить первый этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" (6+).

В период проведения акции жители региона могут анонимно сообщить информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону горячей линии ГУ МВД по Нижегородской области 8 (831) 268-23-32, а также по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону "02".

Целью проведения акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков. В рамках акции будут проводиться проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Жителям региона, которые обратятся в подразделения по контролю за оборотом наркотиков, будет оказана квалифицированная помощь по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

В 2024 году за время проведения акции на телефон доверия Главного Управления МВД России по Нижегородской области поступило 730 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. На основании информации граждан сотрудники полиции выявили 44 преступления и 236 административных правонарушений, из незаконного оборота было изъято более 7 кг наркотиков.