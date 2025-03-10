Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области 21 марта Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В регионе открылась весенняя охота на медведя. Сезон продлится с 21 марта по 10 июня 2025 года, сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Охота разрешена только с подхода. В темное время суток допускается использование любых световых устройств, но охотники обязаны носить сигнальную одежду с высокой степенью видимости.

В профильном министерстве подчеркнули, что добыча медведя требует особой осторожности, так как это один из крупнейших хищников. Согласно мониторингу охотничьих ресурсов, в регионе обитает 1 448 особей. Наибольшая популяция сосредоточена в Варнавинском, Воскресенском и Ветлужском округах, а также в Семеновском городском округе.

Строго запрещена охота на медвежат младше года и самок с потомством текущего года. За нарушение установленных норм грозит уголовная ответственность, а также штраф в размере от 180 до 420 тысяч рублей за каждую незаконно добытую особь.

Кроме того, с 1 апреля в Нижегородской области стартует весенняя охота на селезней уток с использованием подсадных птиц. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов уже началась и ведется с 20 марта.