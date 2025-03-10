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Общество

Охотники Нижегородской области начинают получать разрешения на весеннюю охоту

19 марта 2025 20:34  [112] Общество
Охотники Нижегородской области начинают получать разрешения на весеннюю охоту

Фото: Александр Воложанин

С 20 марта в Нижегородской области стартует выдача разрешений на добычу пернатой дичи в весенний сезон. Получить документ можно в региональном минлесхозе.

Министр лесного хозяйства Роман Воробьев напомнил, что выдача разрешений – это не только право, но и ответственность. Он призвал охотников строго соблюдать установленные сроки и правила, чтобы сохранить популяции диких птиц.  

Сроки весенней охоты:  

- Боровая дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнеп:  
  - Южная зона – с 12 по 21 апреля.  
  - Северная зона – с 19 по 28 апреля.  

- Водоплавающая дичь (гуси, казарки, селезни уток, кроме охоты с подсадными утками):  
  - Южная зона – с 19 по 28 апреля.  
  - Северная зона – с 26 апреля по 5 мая.  

- Селезни уток с подсадными утками:  
  - С 1 апреля по 10 мая по всей территории охотничьих угодий региона.  

Весной разрешена охота только на самцов: глухарей на току, тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток с подсадными утками или чучелами, а также на гусей и казарок с использованием профилей и манков.  

Адреса территориальных отделов минлесхоза и график приема размещены на сайте ведомства. Там же можно найти образцы платежных документов для оплаты пошлины и сбора за пользование охотничьими ресурсами. 

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Теги:
Минлесхоз Охота Птицы
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