Охотники Нижегородской области начинают получать разрешения на весеннюю охоту Общество

Фото: Александр Воложанин

С 20 марта в Нижегородской области стартует выдача разрешений на добычу пернатой дичи в весенний сезон. Получить документ можно в региональном минлесхозе.

Министр лесного хозяйства Роман Воробьев напомнил, что выдача разрешений – это не только право, но и ответственность. Он призвал охотников строго соблюдать установленные сроки и правила, чтобы сохранить популяции диких птиц.

Сроки весенней охоты:

- Боровая дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнеп:

- Южная зона – с 12 по 21 апреля.

- Северная зона – с 19 по 28 апреля.

- Водоплавающая дичь (гуси, казарки, селезни уток, кроме охоты с подсадными утками):

- Южная зона – с 19 по 28 апреля.

- Северная зона – с 26 апреля по 5 мая.

- Селезни уток с подсадными утками:

- С 1 апреля по 10 мая по всей территории охотничьих угодий региона.

Весной разрешена охота только на самцов: глухарей на току, тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток с подсадными утками или чучелами, а также на гусей и казарок с использованием профилей и манков.

Адреса территориальных отделов минлесхоза и график приема размещены на сайте ведомства. Там же можно найти образцы платежных документов для оплаты пошлины и сбора за пользование охотничьими ресурсами.