Охотники Нижегородской области начинают получать разрешения на весеннюю охоту

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С 20 марта в Нижегородской области стартует выдача разрешений на добычу пернатой дичи в весенний сезон. Получить документ можно в региональном минлесхозе.
Министр лесного хозяйства Роман Воробьев напомнил, что выдача разрешений – это не только право, но и ответственность. Он призвал охотников строго соблюдать установленные сроки и правила, чтобы сохранить популяции диких птиц.
Сроки весенней охоты:
- Боровая дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнеп:
- Южная зона – с 12 по 21 апреля.
- Северная зона – с 19 по 28 апреля.
- Водоплавающая дичь (гуси, казарки, селезни уток, кроме охоты с подсадными утками):
- Южная зона – с 19 по 28 апреля.
- Северная зона – с 26 апреля по 5 мая.
- Селезни уток с подсадными утками:
- С 1 апреля по 10 мая по всей территории охотничьих угодий региона.
Весной разрешена охота только на самцов: глухарей на току, тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток с подсадными утками или чучелами, а также на гусей и казарок с использованием профилей и манков.
Адреса территориальных отделов минлесхоза и график приема размещены на сайте ведомства. Там же можно найти образцы платежных документов для оплаты пошлины и сбора за пользование охотничьими ресурсами.
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