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Общество

Нижегородец поймал 18-килограммового сома на реке Пьяна

21 марта 2025 17:16  [132] Общество
Нижегородец поймал 18-килограммового сома на реке Пьяна

Фото: "Рыбалка Нижний Новгород"/ VK

Житель Нижегородской области вытащил из реки Пьяна крупного сома весом около 18 килограммов. Фотографией внушительного улова он поделился в сообществе "Рыбалка Нижний Новгород" во "ВКонтакте".  

По словам рыбака, счастливым обладателем трофея стал его товарищ.  

"У друга подбагрился усатый. Такая рыбалка запомнится надолго!" — написал он.  

Как отметил мужчина, сома удалось поймать с помощью "джига" — метода, который используют для ловли хищных рыб.

Ранее мы рассказывали, что нижегородский рыбак поймал нечто с присоской.

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Теги:
Рыболовство
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