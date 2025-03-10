Нижегородец поймал 18-килограммового сома на реке Пьяна

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Житель Нижегородской области вытащил из реки Пьяна крупного сома весом около 18 килограммов. Фотографией внушительного улова он поделился в сообществе "Рыбалка Нижний Новгород" во "ВКонтакте".
По словам рыбака, счастливым обладателем трофея стал его товарищ.
"У друга подбагрился усатый. Такая рыбалка запомнится надолго!" — написал он.
Как отметил мужчина, сома удалось поймать с помощью "джига" — метода, который используют для ловли хищных рыб.
Ранее мы рассказывали, что нижегородский рыбак поймал нечто с присоской.
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